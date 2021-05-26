Привычки полезные для контроля пищевой аллергии

Пищевая аллергия – реакция иммунитета, когда собственная защита организма перестаралась с ответом на обычный продукт или вещество. За последние 20-30 лет количество людей, страдающих от аллергии, увеличилось в несколько раз и, к сожалению, эта цифра все растет. Но можно ли контролировать ее, сообщает Здравсити.

Пищевая аллергия: распространенность и возможные последствия

Чаще всего, аллергенами могут стать: лекарства, пыльца растений, шерсть или перхоть животных и, конечно, продукты питания.

Выраженность и проявления аллергии варьируется: от слезотечения, заложенности носа и чиханья до развития реакций, представляющих угрозу для жизни. Например, при анафилактическом шоке счет идет на минуты, если отсутствует квалифицированная помощь.

На сегодняшний день, нет лекарства от аллергии. Рекомендации врачей сводятся к отказу от пищи, которая может стать причиной реакции. Но иногда не все так просто и легко.

Основные полезные привычки, которые помогут контролировать аллергическую реакцию.

1. Пищевой дневник

Аллергия может развиваться на множество продуктов. Среди них можно выделить: аллергенные и гипоаллергенные. Как показывает практика, на вычисление аллергена может уйти время: от нескольких недель до месяцев.

Ускорить и облегчить этот процесс поможет ведение пищевого дневника. Врачи советуют записывать все, что оказалось у вас на тарелке и описание последующей реакции организма. Отмечать нужно все ингредиенты, входящие в состав блюда, в этом вопросе важна каждая мелочь. Анализ поможет предположить тот или иной аллерген.

2. Внимательное изучение этикеток продуктов

Многим кажется, что это очевидный способ избежать аллергенов в продуктах. Но не все так просто. Состав готовых продуктов не всегда отображается на коробке полностью, в них могут присутствовать следы или остатки аллергенов.

Например, на упаковках шоколадных батончиков можно встретить надпись «может содержать следы орехов», хотя шоколад молочный без добавок. Объяснить это можно производством продуктов на общем оборудовании, через которое происходит распространение аллергенов. Врачи советуют избегать покупки продуктов с пометами «может содержать остатки/следы ...».

Врачи выделяют чуть менее 160 пищевых аллергенов, но производители обязаны указывать наличие лишь нескольких, которые вызывают более 90% случаев пищевой аллергии. И эти реакции наиболее тяжелые при аллергии на:

белок коровьего молока;

яйца;

рыбу и морепродукты;

ракообразных и моллюсков;

лесные орехи и арахис, которые нередко становятся причиной самых тяжелых аллергических реакций;

глютен;

сою.

Все аллергены, которые могут содержаться в пищевых продуктах, на этикетках имеют разное обозначение. Например, «молоко», «сухое молоко», «белок куриного яйца» и др. Но могут быть и более завуалированными: «сыворотка», что указывает на содержание молока, «лецитин» — белок сои, «мука» — указывает на содержание глютена.

Ну и, пожалуй, самый распространенный и одновременно опасный способ – «может содержать остатки/следы ...».

3. Исключение перекрестного контакта

Соблюдение товарного соседства, гигиенических правил при приготовлении блюд поможет снизить перекрестный контакт, то есть гипоаллергенный продукт может контактировать с аллергеном. И в нем остаются мельчайшие частицы аллергена, но этого достаточно для развития реакции.

Прямой контакт может иметь множество путей. Например, с целью экономии, некоторые рестораны быстрого питания из чизбургера убирают сыр, превращая его в гамбургер. Но контакт остальных продуктов с сыром уже произошел, на бургере остались частицы аллергена.

Есть и косвенный контакт продуктов, например, при использовании одной посуды или кухонных приборов при приготовлении, поэтому нужно придерживаться простых советов:

Полностью убрать из дома продукты, которые могут вызывать аллергию: их не должно быть ни в холодильнике, ни на полках шкафов и др.

Тщательно соблюдать правила гигиены: для каждой группы продуктов должен быть свой нож и разделочная доска.

Зонирование кухни: где можно, а где нельзя готовить пищу с содержанием аллергенов.

Приготовленные блюда нужно держать закрытыми.

4. Контролировать перекрестную реактивность

Некоторые белки могут иметь схожую структуру. Иммунитет воспринимает их как одинаковые и запускает аллергическую реакцию. Например, у людей с аллергией на моллюсков реакция развивается и на другие продукты этой группы.

Перекрестная реактивность у различных групп продуктов варьируется. Например, при аллергии на белок коровьего молока, в 90% случаев развивается реакция на козье и другие виды. А при аллергии на арахис, вероятность перекрестной реакции на другие орехи лишь 5%.

5. Контроль и своевременное распознавание симптомов

Людям, страдающим от аллергии нужно уметь распознавать ее симптомы и, тем более, признаки опасных для жизни реакций. Например, анафилаксии. От этого может зависеть жизнь. Обычно пищевая аллергия проявляется: