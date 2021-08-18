Врач назвал самые опасные диеты

Любая диета – это ограничение питательных элементов и лишение организма определенных веществ. А некоторые виды диет являются и вовсе опасными для человека и его здоровья, сообщает РБК-Украина.

Диетолог Андрей Невский назвал самые опасные и вредные диеты, которых стоит избегать.

Список из 5 самых опасных способов похудения эксперт опубликовал на своей странице в Instagram.

МОНОДИЕТЫ⠀

Это строгий рацион из 1 или 2 продуктов. Популярные: кефир, гречка, рыба, творог, яблоки, яйца, овощи, рис. На этой диете вы обязательно лишитесь каких-то макро- или микронутриентов, которые отвечают за определённый процесс в организме. Сломается гайка — встанет весь механизм.⠀И проблему лишнего веса монодиета не решит. Как только вы слезете с неё, вес вернётся с добавкой. А вы точно слезете, потому что жить на одном продукте нереально.⠀

БЕЗУГЛЕВОДНЫЕ

⠀Это сокращение до минимума углеводов в рационе. Они считаются самыми опасными для худеющих. Хотя жиры калорийнее, но с логикой тут изначально бардак.⠀Опасность таких диет такая же, что и у моно-: исключение макро- или микронутриента нарушает работу определённой системы.⠀

ДЕТОКСЫ⠀

Это очищение от шлаков и токсинов. Её последователи строят систему на смузи, травяных смесях и прочих натурально-зелёных составах.⠀Наш организм — не доменная печь, чтобы накапливать шлаки и токсины. Всё лишнее он сам прекрасно выводит. А из-за большого количества клетчатки прочищать придётся уже унитаз, не сочтите за грубость.⠀

Фрукты, овощи и зелень — это отлично. Но в них недостаточно белков и жиров. К чему приводит отсутствие того или иного питательного элемента, думаю, вы уже запомнили.⠀

РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ⠀

Это 1-2 дня в неделю, когда вы сокращаете калорийность рациона до минимума, выбирая исключительно лёгкую пищу.⠀Если ваша цель — похудеть, то стресс от голодания потребует больше калорий в другие дни.⠀Если ваша цель — дать ЖКТ передохнуть, то успокою: ему не нужен отдых. Если вы сбалансировано и осознанно едите каждый день, ЖКТ не будет напрягаться.⠀

ГОЛОДАНИЕ

Это как разгрузочные дни, только постоянно. Самая криповая диета, которая не принесёт ничего, кроме страданий: сначала от голода, потом от вернувшегося веса, а потом от поломок в организме.