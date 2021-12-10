Румяно-золотистая запеченная утка: вкусная птица в рукаве
Запеченная в духовке утка – это всегда по-праздничному вкусно. Приготовленная в рукаве птица получается сочной, ароматной и красивой. Румяная золотистая уточка будет главным украшением любого стола, сообщает УНИАН.
Утка в рукаве с апельсинами
- Утка - 2 кг
- Апельсин - 3 шт.
- Сельдерей (черешки) - 2-4 шт.
- Лимон - 1 шт.
- Соль, перец - по вкусу
- Специи - по вкусу (шалфей, прованские травы, розмарин)
- Оливковое масло - 1 ст. л.
- Вино белое сладкое - 2 ст. л.
- Мед - 2 ст. л.
Приготовление:
Утка в рукаве с яблоками и чесноком
- Утка - 1 шт.
- Яблоки - 1 кг
- Чеснок - 7-8 зубчиков
- Соль - 2 щепотки
- Смесь пряных трав - 1-2 пучок
- Перец черный - 1-2 щепотки
- Мед - 1 ст. л.
- Масло подсолнечное - 1 ст. л.
Приготовление:
- Утку выпотрошить, промыть, обсушить. Отрезать лишний жир и кожу, срезать кончики крыльев.
- Приготовление маринада. К смеси пряных трав, перца и соли добавить мед и подсолнечное масло. Чеснок пропустить через чесночницу, добавить в маринад и все перемешать.
- Смазать утку полученной смесью и оставить мариноваться на 20-30 минут. Птицу можно сразу положить в рукав для запекания.
- Часть яблок нарезать крупными кусочками, удаляя сердцевину и косточки, оставшуюся часть – оставить целыми. Нафаршировать утку нарезанными яблоками и скрепить противоположные края зубочистками, чтобы яблоки не выпадали. Целые яблоки разложить вокруг утки. Рукав завязать и отправить противень с уткой в духовку.
- Запекать птицу 2 часа при температуре 180-190°С. Перед выключением можно надрезать рукав сверху, чтобы утка подрумянилась.