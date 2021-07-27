Ошибки в дизайне интерьера при планировании

Существует большое количество ошибок, которые вы можете допустить при самостоятельном проектировании дизайна интерьера вашей квартиры или дома. Главное, помните, что все делают ошибки, ошибок не делает тот, кто ничего не делает, сообщает LESH — Дизайн интерьера.

Если вдруг у вас возникнет желание использовать что-то ультрамодное в своем интерьере, то как следует подумайте, не выйдет ли оно из моды уже буквально завтра. В этом видео показаны семь самых распространенных ошибок, которые допускают люди, не занимающиеся профессионально дизайном интерьеров.