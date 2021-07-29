Названа самая опасная поза во время сидячей работы

Офисная работа требует от человека высокой концентрации. Когда за компьютером приходится проводить целый день, сохранять правильную позу почти нереально. Именно поэтому офисные сотрудники чаще других страдают близорукостью, остеохондрозом, нарушением лимфы. Одна из самых распространенных ошибок – сидение на одной ноге, пишет Алан Кациев, Мир24.

«Когда вы сидите нога на ногу, равно как и с поджатой ногой, вы опираетесь только на одну половинку таза, седалищную кость, другая – словно зависает в воздухе. Создается боковой наклон таза, а это и боковой наклон позвоночника. Если сидеть так несколько минут в день, то ничего страшного не произойдет, но если это привычная поза, то совсем скоро наступает перенапряжение мышечных структур вокруг зависшей в воздухе половины таза. Так как он не опирается на поверхность, его держат мышцы», – объясняет фитнес-тренер международной школы Polestar Pilates Татьяна Лукина.

Поза, в которой вы сидя опираетесь только на одну ногу, грозит повреждением крестообразных связок и даже мениска.

«Перегружаются крестообразные связки и передние рога мениска, что может привести к дискомфортным ощущениям в коленном суставе при ходьбе. Так что же делать? Сесть на седалищные кости ровно с опорой на ноги. Стул должен быть такой высоты, чтобы стопы без труда полностью касались пола. При этом, например, желательно отрегулировать положение компьютера так, чтобы он был на линии глаз и четко перед вами», – отмечает Лукина.

Когда вы садитесь за работу, помните, что высота стула должна быть такой, чтобы бедра были слегка наклонены в сторону коленей, при этом они не должны быть полностью на сиденье, комментирует кандидат медицинских наук и мануальный терапевт Сергей Макеев.