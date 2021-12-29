Три стратегии поведения во время трудностей

Наверное, если задаться целью найти человека, у которого нет проблем, она будет провалена. Даже самый счастливый, позитивно мыслящий и открытый человек сталкивается с трудностями. Сложные задачи, вызовы, неурядицы – важная часть нашей личной и профессиональной жизни, пишет Юлия Щербаченко, Сlutch.

Но, почему для одних людей трудности, кризисы, проблемы становятся уроками и тем, где человек взрослеет и растет сам над собой? А для других – точкой слома, разочарования в себе, людях и мире вокруг?

Когда мы ощущаем собственное бессилие в том, чтобы решить, справиться с определенной ситуацией, мы сталкиваемся с чувством беспомощности. И вместе с тем, можем выбирать один из способов пассивного поведения. Что это за способы?

Способы пассивного поведения

№1 Ничего не делать (игнорирование проблемы)

Стратегия «плыть по течению» и «будь что будет». Какой может быть выход? Научиться чувствовать и размышлять. Важно научиться понимать, в чем часть моей ответственности и моего контроля. На что я действительно влияю? Каким образом? Какой результат это может дать? Какие есть другие факторы, которые от меня не зависят?

№2 Чрезмерная адаптация (смириться с тем, что все трудно, недостижимо)

Попав в состояние беспомощности, бывает непросто оставаться во взрослом состоянии и задавать себе вопросы. Беспомощность — это очень глубокое детское состояние, в котором важно, чтобы рядом был человек, мудрый, спокойный, который будет опорой и скажет, что все будет хорошо. Можно вырастить этот заботливый родительский образ внутри себя, который в такие моменты будет готов успокоить беспомощного ребенка.

И тогда, когда паника будет остановлена, можно будет переходить к тому, чтобы задавать себе вопросы. Чтобы выбираться из этих стратегий и искать другие пути.

№3 Ажитация (активное повторение определенных действий, стереотипов поведения, которые не приводят к результату)

Работает по принципу «делать хоть что-то», лишь бы не сидеть на месте, лишь бы не заостряться на своих чувствах и переживаниях. Выход — научиться давать себе признание и принимать собственное несовершенство как норму.

Ажитация по своей сути тоже является способом бегства от реальности и избегания разрешения ситуации, поиска путей для этого. По факту, это как некий самообман. Я сделаю кое-что, чтобы не так сильно ругать себя, чувствовать себя не таким «неполноценным», как я себя чувствую.

Главное помнить — в реальности возможности всегда есть. Важно – дать себе разрешение их увидеть, найти, открыть, осознать. И тогда трудности и проблемы станут не тем, что приглашает к разочарованию во всем, а тем, что придает больше внутренних сил и веры в свои возможности!