Животные с необычной расцветкой (фото)

Цвет кожи, глаз и шерсти (у животных) мы получаем от матушки-природы, которая иногда так сильно мудрит, что на свет появляются люди и звери с разным цветом глаз, витилиго или альбинизмом, сообщает Slovofraza.

Именно такими необычными расцветками мы хотим поделиться с вами, чтобы вы не забывали, что в природе есть масса всего интересного!

“Это Фанни. У нее редкое заболевание кожи, называемое витилиго, из-за которого ее шерсть местами теряет пигмент. Она выглядит так мило!”.

А у этого пёсика сердечки вокруг глаз.

Гигантская красочная цикада.

Удивительная особь многоцветного лорикета.

Редкий пегий лось, замеченный на Аляске.