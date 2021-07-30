Животные с необычной расцветкой (фото)
Цвет кожи, глаз и шерсти (у животных) мы получаем от матушки-природы, которая иногда так сильно мудрит, что на свет появляются люди и звери с разным цветом глаз, витилиго или альбинизмом, сообщает Slovofraza.
Именно такими необычными расцветками мы хотим поделиться с вами, чтобы вы не забывали, что в природе есть масса всего интересного!
“Это Фанни. У нее редкое заболевание кожи, называемое витилиго, из-за которого ее шерсть местами теряет пигмент. Она выглядит так мило!”.
А у этого пёсика сердечки вокруг глаз.
Гигантская красочная цикада.
Удивительная особь многоцветного лорикета.
Редкий пегий лось, замеченный на Аляске.