Как подтвердить подлинность подписи

Подлинность подписи можно засвидетельствовать у нотариуса, должностного лица органа местного самоуправления, консульского учреждения Украины, начальника учреждения исполнения наказаний, но только не на тех документах, которые в соответствии с законом или по требованию сторон подлежат нотариальному удостоверению, сообщает Лига.Бизнес.

Стоит отметить, что уполномоченные лица, удостоверяя подлинность подписи, не удостоверяют факты, изложенные в документе, а только подтверждают, что подпись сделана определенным лицом. Также, на документе может быть засвидетельствованоа подлинность подписи лица, которое подписалось за другого человека, который не мог это сделать собственноручно в результате физического изъяна, болезни или по другим уважительным причинам.

Не подлежат засвидетельствованию подписи физических лиц на документах, которые утверждают обстоятельства, право удостоверения которых принадлежит только соответствующему государственному органу (время рождения, брака, смерти, наличие болезни, инвалидности, права собственности на имущество и тому подобное). Подлинность подписи на таком документе может быть засвидетельствована в случае, если документ предназначен для представления в компетентные органы другого государства.