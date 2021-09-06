Причины психологического кризиса и как его преодолеть без специалиста

Каждый человек в определенные периоды жизни испытывает малоприятные ощущения, которые сопровождаются переживаниями, перепадами настроения, стрессом и даже депрессией. Это явление получило название психологического кризиса – ситуации, когда уровень внутренних противоречий совпадает с жизненными трудностями, сообщает Креатив.

В таком состоянии человек не видит будущего, не понимает, как вести себя и что следует изменить, чтобы избавится от проблемы. Каковы же причины кризиса и пути его преодоления?

Признаки наступления психологического кризиса

Психологи выделяют несколько признаков, которые сигнализируют о надвигающейся эмоциональной буре и развитии внутреннего кризиса:

проблема, которая вас беспокоит, нарастает и приобретает характер нескончаемости;

чувство дискомфорта и недовольства текущим положением дел всё чаще выводит из себя, делает расстроенным или агрессивным;

появилась напряжённость в отношениях с окружающими людьми – они стали раздражать и надоедать;

в работе организма участились сбои – потеря аппетита или его бесконтрольное появление, бессонница или, наоборот, слабость, постоянно требующая сна;

не проходящее чувство тревоги, несобранность, потеря концентрации и продуктивности.

Нередко психологический кризис можно распознать по перепадам настроения. Оно начинает критически отклоняться от нормального в сторону гнева и агрессии либо крайнего пессимизма и апатии.

Причины психологического кризиса

Причинами, провоцирующими возникновение психологического кризиса, становятся значимые жизненные события. Они носят форс-мажорный характер или в чём-то зависят от самого человека, например:

техногенные или природные катастрофы, войны;

смерть кого-то из близких;

серьезное заболевание;

стыд за свое поведение или поступки;

отсутствие работы и возникающие вследствие этого финансовые трудности;

сложности в отношениях с партнером, близкими людьми, родителями, друзьями.

Многообразие причин, вызывающих психологический кризис, часто не дает возможности точно поставить диагноз. Поэтому специалисты рекомендуют внимательнее относится к тем, кто пережил какое-либо событие из данного списка. Психологические трудности выражаются в яркой эмоциональной форме, но иногда протекают и незаметно.

Возможно ли преодоление кризиса без помощи психолога?

Чтобы психологический кризис прошел без осложнений, и не пришлось обращаться к специалистам, следует уделять больше внимания своим желаниям и чувствам. Игнорирование проблем эмоционального самочувствия только усугубляет ситуацию, вызывая затяжную депрессию и прочие трудности. Способы эффективного и качественного преодоления этой проблемы группируются следующим образом:

Физические. Заботы о своём теле и внешности способны не только отвлечь от негатива, но и изменить жизнь. Занятия спортом, прогулки, йога или медитация, посещение салонов красоты, изменение внешнего вида и имиджа рассеют плохие чувства и воспоминания, наполнят организм гормонами счастья. Умственные. Некоторым людям важно анализировать ситуацию, тщательно взвешивая все её составляющие. Совершенствуя эти навыки, можно значительно помочь самому себе. Творческие. Уйти с головой в творчество, раскрыть свои мечты и фантазии – лучшее решение для выхода из кризисной ситуации. Создавая что-то новое собственными руками, можно избавиться от накопившихся эмоций. Социальные. Общение с единомышленниками, друзьями и близкими позволяет вновь обрести эмоциональную стабильность, ведь общение – это одна из естественных потребностей человека. При переживании своих проблем в одиночестве есть большая вероятность, что их решение будет неверным. Стоит посоветоваться с тем, кому можно доверять, прислушаться к мнению близких и дорогих людей.

Если применять данные методы в совокупности, то преодоление психологического кризиса может пройти незаметно для самого себя. Главное, делать это на регулярной основе, и результат не заставит себя ждать, при этом вполне вероятно, что удастся избежать рецидива кризиса.

Психологический кризис – это тяжело и неприятно, но не следует погружаться в него с головой и полностью отгораживаться от жизни.

В большинстве случаев, эмоциональные срывы никак не решают того, что уже произошло, поэтому так важно проанализировать их причины, нацелить себя на преодоление нынешнего состояния и постараться отвлечься от пережитого, глядя только в будущее.