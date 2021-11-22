Продукты питания, которые влияют на мужское здоровье

Информация о том, как продукты питания влияют на мужское здоровье, постоянно появляются в новостных порталах интернета. До последнего времени активно обсуждается влияние таких популярных «мужских» продуктов как мясо жареное, холостяцкая яичница, вкусные колбасы и любимое пиво, сообщает Produkt-pitaniya.

Вообще мясо и яйца должны положительно сказываться на здоровье человека. Однако ученые предупреждают, что эти продукты могут также дать противоположный эффект. Разберемся по пунктам.

Мясо жареное

Опасность кроется в корке, которая образуется при жарке. Она содержит массу канцерогенов и других вредных для здоровья веществ. Полезное мясо должно быть нежирным и правильно приготовленным с точки зрения здоровья. Если вы все же не можете без жареного мяса, то старайтесь использовать для этого открытый огонь и медленную готовку. Не забывайте про правильный маринад.

Яичница

Самая холостяцкая еда – яичница - оказалась в черном списке у диетологов. Здесь виной всему является холестерин, который в избытке состоит в этом блюде и негативно влияет на печень и сердце мужчины, что в итоге сказывается на активности сперматозоидов.

Диетологи не хотят пугать, а просто напоминают мужчинам (особенно холостякам), что не стоит зацикливаться на ней, что кроме яичницы существуют еще большое разнообразие других продуктов питания и блюд из них, и что мужчинам следует и дальше осваивать азы, а затем и шедевры кулинарного искусства, достигая в этом виде деятельности (совсем не обязательно профессиональной) своего непререкаемого превосходства.

Колбасные изделия

При злоупотреблении колбасами и другими мясными копченостями мужчина однозначно теряет свою продуктивность. В итоге могут быть проблемы с эрекцией и качеством сперматозоидов. Также ухудшается работа всей мочеполовой системы.

Пиво

Содержащиеся в пиве хмель и ячмень имеют фитоэстрогены, которые могут плохо повлиять на мужское здоровье, в том числе потенцию, но «хорошо» повлиять на образование так называемого «пивного» живота. Впрочем, умеренное потребление этого напитка ничего плохого не принесет.