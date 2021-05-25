Какие люди чаще приходят на помощь

Американские ученые провели исследование и выяснили, что люди-фантазеры более альтруистичны. Оказывается, что участки мозга, которые отвечают за образное мышление, связаны с альтруизмом. Когда человек видит у кого-то беду, само воображение подсказывает ему, что нужно прийти на помощь, сообщает Сит.

Команда бостонского университета хотела узнать, как способность моделировать воображаемые сцены помогает мотивировать людей к формированию более альтруистических намерений. Цель состояла в том, чтобы раскрыть когнитивные и нейронные механизмы, которые объясняют взаимосвязь между эпизодическим моделированием и повышенной готовностью помогать тем, кто нуждается в помощи.

Исследователи изучили два участка мозга с различными функциями: височно-теменной узел, который играет ключевую роль в процессах осознания себя и других, а также височную долю, связанную с воспроизведением образов. Оказалось, что активность в височной доле предсказывает готовность человека прийти на помощь.

Если вы можете представить, как помогаете кому-то, то скорее всего, готовы это сделать – рассказал соавтор Исследования Лиан Янг.

В первом эксперименте мозг добровольцев сканировали, когда они представляли, как помогают окружению в гипотетической ситуации. Во втором эксперименте участники также представляли, что помогают другому человеку, а тем временем исследователи при помощи коротких магнитных импульсов стимулировали их височно-теменной узел.