Какие стильные платки для волос в моде 2021 года

Есть такое утверждение, что «все новое — это забытое старое». Данное высказывание актуально и такого популярного в прошлом аксессуаре, как платок или повязка для волос, сообщает Модный журнал.

Ранее считалось неподобающе девушкам появляться на людях с распущенными волосами. Сейчас, это пережиток прошлого, однако, мода на позабытые ленты, платки, повязки набирает обороты.

В этом сезоне стилисты рекомендуют попробовать такой элемент декора всем представительницам прекрасной половины человечества, невзирая на возрастную категорию, длину и тип волос. Повязка или бандана смотрится ультрамодно и подходит под любой образ и стиль. Прически с использованием такого декора очень разнообразны – от сложных ретро укладок до озорных косичек или веселых кудряшек.

Ободки, выполненные из ткани, дают возможность проявить фантазию и придумать большое количество укладок для повседневного ношения или выступить в качестве украшения шевелюры по случаю торжества. Независимо от Вашего стиля, типа и длины волос, а также предпочтений в прическах, Вы сможете подобрать тот идеальный вариант ношения банданы или повязки для волос, которой подчеркнет достоинства внешности и добавит изюминку в образ.