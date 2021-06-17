Интересные факты о замороженной рыбе

Заморозка – самый лучший способ сохранить рыбу на длительный период, благодаря чему покупатель может купить рыбу из дальних стран, морей и океанов. Причем по качеству она будет ненамного уступать свежей (охлажденной, живой). Конечно, многое зависит от того как она была заморожена, как и сколько времени хранилась и как потом была разморожена, сообщает Produkt-pitaniya.

Определить качество рыбы в замороженном виде не так легко, как в свежем. Прежде всего, необходимо знать основные опасности и обманы, с которыми можно столкнуться при ее покупке.

Во-первых, очень часто рыбу продают буквально с водой. Для этого воду не просто впрыскивают внутрь рыбы, а еще используют вредные химикаты (полифосфаты), которые помогают впитать еще больше воды, и следовательно увеличить вес. Поэтому тщательным образом перед тем, как выбрать рыбу, определите, сколько там льда. Толстая корка льда будет плохим признаком. Если увидите неестественный глянцевый блеск, то это будет свидетельством использования полифосфатов.

Во-вторых, рыбу могли неправильно хранить. Она могла уже размораживаться и вторично замораживаться, что может значительно повлиять на ее качество. Это можно определить по тусклой кожице, загнутому хвосту, по инею и по спавшему льду. Рыбы не должны быть деформированы и слипаться друг с другом. При неправильном хранении может проявиться пожелтение и неприятный запах.

Самым популярным и эффективным способом заморозки является глазирование. Рыба должна иметь тонкий слой ледяной корочки - глазурь, покрывающая равномерно всю поверхность. Глазурь должна быть прочной и не должна отставать после постукивания по ней. Допускается хранить в антиадгезионной бумаге и вакуумной упаковке. Также иногда вводят антиокислители для увеличения срока хранения.

Рыба, продаваемая в упаковке, имеет преимущество. На ней может указываться полезная информация: метод заморозки, дата упаковки, срок годности. Надпись «шоковая заморозка» будет говорить в пользу этого товара. Но слепо верить надписям не следует.

Правильно разморозить также важно, как и правильно заморозить. Делать это нужно постепенно, например, положив в холодильник. Удобно положить рыбу на оттаивание на ночь. После этого ощупайте ее - она должна быть плотной, не сухой. Если при надавливании много вытечет воды, то большая вероятность, что ее искусственно накачали водой с помощью полифосфатов. В сущности, методика определения качества размороженной рыбы практически схожа с методикой выбора свежей (охлажденной) рыбы.

Сроки хранения замороженной рыбы

Рыбу должны замораживать прямо после вылова в открытом море. В супермаркете, рынке или в любом другом месте, при покупке следует обратить внимание на температуру в морозильной камере. Если там много снега, инея, есть вероятность, что не выдерживался необходимый температурный режим.

Температура хранения замороженной рыбы не должна подниматься выше -18 градусов Цельсия. Сроки хранения сильно разнятся (от 3 до 10 месяцев) и зависят от вида рыбы. После размораживания рыба сможет продержаться около пару дней в холодильнике.

Интересные факты

Рыба после глубокой заморозки (-40 градусов Цельсия) считается на столько же безопасной для здоровья человека, как и после термообработки (жарки или варки).