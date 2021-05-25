Какая польза протеина для мужского здоровья

Протеин в виде пищевой добавки используется в спорте и бодибилдинге десятилетиями. За это время были разработаны четкие научно-методические рекомендации по его безопасному приему, но необоснованные мифы о вреде протеина продолжают существовать до сих пор, сообщает Musclefit.

Попадая в организм, он расщепляется до уровня аминокислот и участвует в разных обменных процессах.

Строительная (мышцы, внутренние органы и ткани состоят из белка)

Сократительная (мышцы сокращаются с помощью белкового актино-миозинового комплекса)

Иммунная (выработка иммунных тел)

Каталитическая (ускорители обменных процессов)

Гормональная (синтез ряда анаболических гормонов).

Плюсы от дополнительного приема протеина вытекают из его основных функций.

Согласно многочисленным исследованиям, при занятиях скоростно-силовых видами спорта (в том числе и тренировками в тренажерном зале) потребность организма в белке повышается. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличивать его норму потребления в два раза по сравнению с обычной. Это составляет 2 грамма на 1 кг веса тела. К этой категории относятся не только люди, практикующие силовые нагрузки, но и те, кто ежедневно занимаются тяжелым физическим трудом.

С обычными продуктами часто бывает тяжело набрать такое количество белка. Тогда на помощь приходит спортивное питание, которое легко корректирует огрехи в рационе. Еще один плюс этой добавки — возможность эффективно использовать “анаболические окна”. В течение 1-1,5 часа после тренировки протеин усваивается намного быстрее. В этот промежуток необходимо принять порцию “быстрого” белка. Идеальный вариант – это сывороточный протеиновый коктейль.

Уже через 15-20 минут аминокислоты начнут поступать в мышечные клетки, что поможет ускорить восстановление и положительно повлияет на рост мышц. На переваривание обычных продуктов (мясо, рыба, птица) уйдет в среднем 2-3 часа. И только после этого аминокислоты начнут поступать в мышцы. То есть, пока белок не переварился, ваши мышцы “голодают”.

Придерживайтесь рекомендаций спортивных врачей по его применению и не забывайте, что это просто вспомогательная добавка к основному рациону питания из натуральных продуктов. Соблюдая эти правила, вы получите максимальную пользу от применения без негативных последствий.