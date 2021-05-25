Какая польза протеина для мужского здоровья
Протеин в виде пищевой добавки используется в спорте и бодибилдинге десятилетиями. За это время были разработаны четкие научно-методические рекомендации по его безопасному приему, но необоснованные мифы о вреде протеина продолжают существовать до сих пор, сообщает Musclefit.
Попадая в организм, он расщепляется до уровня аминокислот и участвует в разных обменных процессах.
- Строительная (мышцы, внутренние органы и ткани состоят из белка)
- Сократительная (мышцы сокращаются с помощью белкового актино-миозинового комплекса)
- Иммунная (выработка иммунных тел)
- Каталитическая (ускорители обменных процессов)
- Гормональная (синтез ряда анаболических гормонов).
Плюсы от дополнительного приема протеина вытекают из его основных функций.
Согласно многочисленным исследованиям, при занятиях скоростно-силовых видами спорта (в том числе и тренировками в тренажерном зале) потребность организма в белке повышается. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует увеличивать его норму потребления в два раза по сравнению с обычной. Это составляет 2 грамма на 1 кг веса тела. К этой категории относятся не только люди, практикующие силовые нагрузки, но и те, кто ежедневно занимаются тяжелым физическим трудом.
С обычными продуктами часто бывает тяжело набрать такое количество белка. Тогда на помощь приходит спортивное питание, которое легко корректирует огрехи в рационе. Еще один плюс этой добавки — возможность эффективно использовать “анаболические окна”. В течение 1-1,5 часа после тренировки протеин усваивается намного быстрее. В этот промежуток необходимо принять порцию “быстрого” белка. Идеальный вариант – это сывороточный протеиновый коктейль.
Уже через 15-20 минут аминокислоты начнут поступать в мышечные клетки, что поможет ускорить восстановление и положительно повлияет на рост мышц. На переваривание обычных продуктов (мясо, рыба, птица) уйдет в среднем 2-3 часа. И только после этого аминокислоты начнут поступать в мышцы. То есть, пока белок не переварился, ваши мышцы “голодают”.
Придерживайтесь рекомендаций спортивных врачей по его применению и не забывайте, что это просто вспомогательная добавка к основному рациону питания из натуральных продуктов. Соблюдая эти правила, вы получите максимальную пользу от применения без негативных последствий.