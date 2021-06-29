Какое мороженое вкусное и полезное
Классическое мороженое – белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить в результате потребления острые кишечные инфекции, отметила глава Минздрава Ульяна Супрун, сообщает Сит.
Поэтому выбирая мороженое среди всего разнообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов. Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого – не выше -16°С. Соблюдение температурного режима влияет как на внешний вид, так и вкус мороженого
Согласно ГСТУ, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом, может содержаться до 100 тысяч посторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и до 100 клеток дрожжей. Если продукт правильно хранить – эти цифры не изменятся, и он будет безопасным.
Каким должно быть правильное мороженое?
- Прежде всего холодным и плотным, когда достаете его из морозильной камеры.
- Правильной формы. Если верхушка мороженого деформирована, это может свидетельствовать о нарушении температурного режима при хранении.
- Внутри упаковки не должно быть инея и следов продукта на обертке.
- Мороженое должно иметь равномерную консистенцию.
- Пробуя десерт, вы не должны чувствовать кристаллы льда, маслянистый вкус или “песок на зубах” (кристаллы лактозы).
- На глазури не должно быть налета или трещин.
- Если любите мороженое «на вес», имейте в виду, что срок хранения его очень мал – только одни сутки. Если же продавцы или владельцы уличной точки продолжают продавать такое мороженое дальше, у покупателей есть риск заразиться листериозом, сальмонеллезом и кишечной палочкой.