Какое мороженое вкусное и полезное

Классическое мороженое – белковый продукт. Это значит, что его так же, как и молоко или сыр, важно правильно хранить, чтобы не получить в результате потребления острые кишечные инфекции, отметила глава Минздрава Ульяна Супрун, сообщает Сит.

Поэтому выбирая мороженое среди всего разнообразия вариантов, обращайте внимание на несколько факторов. Кроме срока годности, следует проверять соблюдение температурного режима хранения мороженого – не выше -16°С. Соблюдение температурного режима влияет как на внешний вид, так и вкус мороженого

Согласно ГСТУ, в одном грамме мороженого с сушеными фруктами и ягодами, орехами, изюмом, курагой, черносливом, может содержаться до 100 тысяч посторонних микробных клеток, до 500 клеток плесени и до 100 клеток дрожжей. Если продукт правильно хранить – эти цифры не изменятся, и он будет безопасным.

Каким должно быть правильное мороженое?