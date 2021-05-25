Названы явные симптомы образования тромбов

Группа ученых-кардиологов из Великобритании в ходе своей научной работы выделили основные симптомы тромбоза, которые люди чаще всего игнорируют, сообщает Mednews.ru.

Так, в их список попал отёки ноги. По словам, кардиологов, в большинстве случае образование тромбов происходит именно в нижних конечностях. Поэтому, если ноги стали отекать, кожа зудит и стала красноватая или синюшная, значит нужно не тянуть с обследованием.

Особенно опасно, если ноги ещё и начинают болеть, чаще всего спазмы ощущаются в голени, потому что там в большинстве случае и образуются тромбы.

Повод вызвать скорую помощь – если к перечисленным выше симптомам добавляются одышка, становится тяжело дышать, в груди ощущается боль, а голова кружится. Это может означать, что тромб оторвался и пошёл в лёгкие. Это смертельно опасно.