Красивая и здоровая кожа — мечта любой девушки, но рано или поздно мы задумываемся о старении, и тогда ищем эффективные средства в борьбе с ним. Витамин А — как раз то, что вы искали, именно он поможет вашей коже оставаться упругой долгое время, а также справиться с различными кожными заболеваниями, сообщает Bhub.

Применение витамина А может быть наружным в составе косметических средств и внутренним посредством употребления пищи, богатой бета-каротином.

Витамин А: для чего полезен, в каких продуктах содержится

В составе витамина А присутствуют ретинол, ретиналь, ретиноевая кислота, а также провитамины А — каротиноиды, в том числе и бета-каротин. Последний можно получить в основном из растительной пищи. Стоит отметить, что недостатка витамина А европейцы обычно не испытывают, поэтому принимать его дополнительно в виде БАДов или в составе витаминных комплексов нет необходимости. Передозировка может спровоцировать головную боль, тошноту, сонливость и слабость, боль в животе, у женщин — приводит к нарушению менструального цикла, пигментации и ломкости ногтей, появлению трещин в уголках рта.

Мощный природный антиоксидант

Каратиноиды из продуктов питания активно борются со свободными радикалами, которые расщепляют коллаген — опорную структуру кожи. Именно каратиноиды не дают вашей коже обвисать, препятствуют появлению пигментных пятен и покраснений вследствие воздействия солнечных лучей.

Продуцирует клетки кожи

Ретинол важен для регенерации кожи, стимулирует рост фибробластов, участвующих в развитии тканей, а также выработку коллагена и эластина. К тому же препятствует сухости, раздражению, появлению акне.

Защита от инфекций

Кожа — первая линия обороны вашей иммунной системы. Витамин А выступает защитой от инфекций, бактерий, различных загрязнений.

Витамин А — один из главных компонентов антивозрастной косметики. Ретинол глубоко проникает в эпидермис на клеточном уровне и оказывает эффект моментального ухода. Поскольку средства с ретинолом способны продлить молодость кожи (разглаживают морщины, препятствуют их образованию), выровнять тон, избавить от акне и пигментных пятен, они присутствуют в линейках уходовой косметики многих косметических брендов.