Названы напитки, повышающие риск сердечного приступа

Питание напрямую влияет на качество жизни и здоровье человека. Правильное питание является одним из эффективных способов снизить риск возникновения болезней сердца. В том числе, особое внимание ученые советуют уделить напиткам, ведь некоторые из них могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему организма, сообщает Eatthis.

К популярным напиткам, которые повышают вероятность сердечного приступа, ученые отнесли газировку, кофе, энергетики, алкоголь и молочные коктейли.

Главная опасность газировки кроется в чрезмерном содержании сахара. Исследования показали, что сладкие напитки могут увеличить риск сердечных заболеваний, которые являются основной причиной сердечных приступов.

В умеренных количествах кофе благоприятно влияет на организм, но употребление шести и более кружек бодрящего напитка, напротив, повышает уровень холестерина в крови и увеличивает риск сердечного приступа.

Энергетики повышают кровяное давление и нарушают сердечный ритм, что может привести к опасным последствиям.

Алкоголь в любых дозах приводит к нарушению работы сердечной мышцы. Согласно исследованиям, у людей, которые злоупотребляют алкоголем, риск возникновения инфаркта миокарда значительно выше.

Молочные коктейли содержат избыточное количество сахара и насыщенных жиров, регулярное употребление которых вызывает проблемы с сердцем.