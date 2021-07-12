Эксперты рассказали, как на мозг влияет запах розмарина

Розмарин широко используется в народной медицине уже несколько столетий. Еще в Древней Греции студенты носили его веточку в волосах накануне экзаменов. Они считали, что он улучшает память, сообщает 1newdom.

Исследования показывают, что это растение содержит урсоловую кислоту — вещество, которое борется со свободными радикалами, повреждающими мозг с возрастом. Есть в нем и другие кислоты, препятствующие повреждению радикалами молекул ДНК.

А еще розмарин предотвращает распад ацетилхолина — химиката, который служит топливом для клеток мозга, отвечающих за память и коммуникацию.

Несколько серьезных научных экспериментов показали, что эфирное масло розмарина увеличивает шанс запоминания сложной новой информации на 60-75%. Во всяком случае, именно настолько оказались выше оценки в тестах на память и внимательность у тех, кому давали им надышаться перед экзаменом.

Почему это происходит?

Крутой журнал для экспертов в психофармакологии The Therapeutic Advances in Psychopharmacology предполагает, что причина — в соединении 1,8-цинеол. Он содержится в розмарине, и есть данные, что он улучшает работу памяти.

Ученые советуют вдыхать экстракт розмарина перед выполнением важных задач. Если вы будете так делать, то время важных совещаний, переговоров и собеседований станете испытывать меньше стресса, а скорость и точность мышления вырастет как минимум в полтора раза. Настроение тоже улучшится. Чем выше концентрация 1,8-цинеола в крови, тем лучше результаты!

Современная фитотерапия использует розмарин в качестве мягкого обезболивающего, которое избавляет от мигрени и болей в животе.