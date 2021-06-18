Шесть привычек организованных людей

Людям, которые не дружат с организованностью, редко удается добиться успеха. И если вы считаете себя неорганизованным человеком, то не переживайте. С этим навыком не рождаются, а его воспитывают в себе самостоятельно, сообщает Minimalwork.

Поэтому, если вы поставили себе твердую цель, то эта статья подскажет вам, как стать организованным.

6 привычек организованных людей

1. Вести записи

Заведите себе красивый ежедневник и ручку, чтобы записывать абсолютно всё, что надо запомнить. Начиная от покупок в продуктовом магазине, заканчивая важными бизнес-встречами.

Если у вас стоит выбор записать в блокнот или запомнить небольшую информацию, то лучше отдать предпочтения первому варианту. Потому как задействуется мышечная память, а это приводит к созданию новых нейронов. В свою очередь это приводит к более хорошему запоминанию записи.

Вы можете провести эксперимент и в течение месяца делать записи. А потом подвести итоги, честно отвечая себе на вопрос: «Улучшило ли это мою жизнь?».

2. Расписание и сроки

Сегодня существует большое количество вариантов программ, которые подсчитывают общее количество времени, проведенное в гаджетах, а также можно узнать с точностью до минуты сколько времени человек провел в конкретном приложении. Ради эксперимента установите программу и проконтролируйте себя около недели. Поверьте, если вы ранее не работали над этим, результаты вас удивят.

Организованные люди с точностью знают свой распорядок дня, недели и месяца. Знают свои цели и знают когда именно их достигнут.

Поэтому, очень важно контролировать себя и знать, куда уходит именно ваше время. Если ситуация плачевна, то с помощью целей, расписания и сроков вы войдете в нужную колею.

3. Не откладывать

Чем дольше вы ждете, тем сложнее будет приступить. Идеи на миллион появляются ежедневно в головах миллиардов людей, но не все способны довести дело хотя бы до начальных этапов реализации. Чаще всего это так и остается на уровне идеи. Поэтому, оказавшись в такой ситуации, сделайте то, что сейчас посильно вам. Каждый день маленькими шагами идете к намеченной цели. Не думайте о завтрашнем дне, думайте о том, что вы можете сделать именно сегодня.

4. Избавьтесь от ненужного

Порядок внутри = порядок изнутри. Убрав свою книжную полку, вы по полочкам разгребаете завалы в своей голове. Наверняка вы не раз замечали, что куда удобнее работать за столом, на котором идеальный порядок и нет никаких отвлекающих предметов.

При уборке не ограничивайте себя только рабочим столом и книжными полками. Переверните весь дом и раздайте знакомым, отдайте на переработку или пожертвуйте вещи, которыми вы давно не пользуетесь.

А на освободившемся месте организуйте порядок хранения оставшимся вещам. Так, чтоб у каждой вещи было своё место и вы с точностью знали где оно.

5. Труд

Организованность — это ежедневная работа над собой. Поэтому, стоит приложить усилия и хорошенько поработать над собой, чтобы в конечном счете пожинать плоды, которые вы взращивали с каждодневным трепетом и любовью.

Особенно стоит потрудиться тогда, когда вам кажется, что вы сдаетесь.

6. Делегируйте

У каждого человека есть одинаковое количество времени в сутках, только каждый самостоятельно выбирает как ими распорядиться. Кто-то выбирает пассивный отдых лежа на диване. Кто-то выбирает упорный труд. А кто-то выбирает делегировать задачи, тем самым освобождая время на любимое дело.

Поэтому, отдайте задачу человеку, который лучше разбирается в этом, а сами же займитесь тем, в чем вы лучший. Не жалейте оплатить работу человека, ведь так вы окупите не только его труды, но и умножите свои на 2.