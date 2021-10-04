Боль в зубах может предупреждать об инфаркте

Британский врач-терапевт Алка Патель рассказала, что одним из признаков инфаркта может быть боль в зубах. Пациенты чаще всего описывают ее как боль сразу в нескольких зубах, или ощущают локализацию в районе челюсти, сообщает 7mednews.ru.

Как рассказала доктор Патель, дело в том, что от мозга к сердцу идет блуждающий нерв, который проходит через челюстной отдел. Поэтому сигнал может как бы «застревать», вызывая боль в месте, которое вообще не ассоциируется с сердцем.

Доктор посоветовала людям, которые вдруг почувствовали болезненные ощущения в области челюсти, не связанные со стоматологическими проблемами, немедленно прекратить физические нагрузки и измерить давление.

Кстати, инфаркт далеко не всегда проявляется своими характерными симптомами — сильной болью в области груди, тахикардией, чувством страха. Иногда симптомы могут быть очень размыты, так, что пациент как будто бы просто ощущает какое-то общее недомогание.

Но дело в том, что инфаркт без симптомов не менее опасен, чем приступ, который проявляет себя ярко. Поэтому важно отслеживать изменения своего состояния.

Стоит обращать внимание на такие симптомы как тяжесть в груди, внезапная слабость или усталость, жжение в груди, одышка. Если такие симптомы возникли внезапно и усиливаются, нужно вызвать скорую помощь.