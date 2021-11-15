Кому противопоказан имбирь

Сейчас в любом магазине можно увидеть в продаже корень имбиря — травянистого растения с Дальнего Востока. Его используют для приготовления различных чаев, добавляют в салаты и мясо, чтобы придать им уникальный вкус, сообщает 1newdom.

Это растение оказывает благотворное влияние на человеческий организм. Оно способно укреплять иммунную систему, регулировать уровень глюкозы и холестерина в крови, а также снимает боль в воспаленных мышцах.

Однако, несмотря на уникальную эффективность, корень нужно употреблять в умеренных количествах, а в некоторых случаях вообще избегать. Узнайте, кому нельзя употреблять имбирь.

Людям с низким уровнем массы тела

Медицинское исследование подтвердило эффективность имбиря в лечении, назначенном для потери веса в случаях ожирения и диабета. Корень стимулирует пищеварительные ферменты высоким содержанием волокна. Однако у людей, имеющих низкий индекс массы тела, употребление имбиря может значительно ухудшить состояние здоровья и привести к дальнейшим осложнениям — таким, как потеря волос, потеря мышечного тонуса, нарушение мeнстpуaльного цикла и серьезный недостаток витаминов.

Беременным женщинам

Имбирь содержит вещество, которое стимулирует сокращение мышц. Этот аспект является отрицательным для беременных женщин, у которых могут начаться преждевременные роды. Совет врачей: откажитесь от имбиря, особенно в последние месяцы беременности. С другой стороны, имбирь хорошо успокаивает тошноту, и вы можете принимать его в течение первых месяцев, но под наблюдением врача.

При наличии заболеваний крови

У некоторых люди есть проблемы с кровообращением из-за ненормальной консистенции крови. Примером заболеваний такого рода может быть гемофилия. Из-за плохой свертываемости крови у пациента часто бывают внутренние и внешние кровотечения. Имбирь значительно стимулирует кровообращение, и это хорошая новость для диабетиков и людей с синдромом Рейно, но совершенно неприемлемая для больных гемофилией. Имбирь влияет на действие лекарств, принимаемых для свертывания крови. Раздражитель крови, который содержится в имбире, может привести к серьезному кровотечению.

Если вы принимаете определенные лекарства

При наличии артериальной гипертензии и сахарного диабета имбирь не всегда подходит. А все потому, что корень не совместим с некоторыми лекарствами. В частности, прием антикоагулянтов, инсулина или бета-блокаторов может привести к побочным эффектам, если их принимать вместе с имбирем. Имбирь увеличивает разжижение крови и может противостоять или усиливать действие некоторых лекарств.

Перед употреблением имбиря проконсультируйтесь с врачом.