Цитрусовые фрукты: как выбирать и хранить

Чтобы правильно купить цитрусовые фрукты, нужно не постесняться их ощупать – не должно быть излишней мягкости, которая может свидетельствовать о порче. При нажатии вы должны почувствовать упругость, а не рыхлость. Обращая внимание на внешний вид, делайте акцент на яркость и блеск (цвет может быть разным) и на отсутствие пятен, сообщает Produkt-pitaniya.

Включайте свое обоняние для определения свежести, насыщенности и выразительности запаха. Созревшие плоды ярко и вкусно пахнут благодаря эфирным маслам. Выбирайте цитрусовые без признаков сморщивания и обезвоживания. Качественные плоды должны быть весомыми – в них больше сока.

Несмотря на то, что цитрусовые фрукты имеют защитную кожуру, которая чаще всего не используется и просто выкидывается, мыть цитрусовые необходимо так же, как и все фрукты. Дело в том, что продавцы очень часто используют всевозможные защитные и консервирующие химические вещества. Если же вы используете кожуру в кулинарных целях, то ее надо самым тщательным образом промыть: обдавайте кипятком, пользуйтесь мылом, щеткой и уксусом. Не рассчитывайте на то, что цитрусовый фрукт может дозреть. Старайтесь сразу купить наиболее спелый плод.

Как хранятся цитрусовые фрукты

Цитрусовые хранятся сравнительно хорошо, поскольку обладают плотной кожурой и содержат противомикробные вещества (эфирные масла, полифенолы). При комнатной температуре цитрусовые фрукты хранить можно до 2 недель, в холодильнике – гораздо больше, в зависимости от сорта и степени созревания. Также нужно учитывать при хранении, что при низкой температуре (ниже 3 градусов Цельсия) у цитрусовых процесс газообмена нарушается и плоды начинают портиться. Это может проявляться в виде пятен. Избегайте как повышенную влажность, так и пониженную. В первом случае происходит ускорение процесса гниения, во втором – усыхания.

Лучшей упаковкой для хранения цитрусовых считается бумага. Разумеется, она должна предназначаться для пищевых продуктов (не газетная или другая токсичная бумага). Ею можно и обертывать фрукты.

Доказано, что содержащиеся в плодах эфирные масла воздействуют самым положительным образом на нервную систему. Во многих случаях используются для подавления депрессии.