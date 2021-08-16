Названы правила ухода за волосами до и после тренировок

Многие люди регулярно посещают спортзал и сталкиваются с проблемой повышенной жирности волос из-за этого, сообщает УНИАН.

Эту проблему можно решить ежедневным мытьем волос, однако это не лучший вариант, поскольку он приводит к усиленной сухости кожи головы, лишению волос естественного увлажнения и ускоренному их выпадению.

Если вы собираетесь бегать на беговой дорожке или крутить педали, то волосы лучше держать подальше от лица, чтобы они не мешали. А для этого можно собрать волосы с помощью резинки или заколки.

Кроме того, существуют специализированные ароматы для волос. Если вы не хотите, чтобы ваши волосы после тренировки пахли, используйте эти ароматы, а для дополнительного блеска можно применять спрей.

После тренировок также крайне важно не забывать про волосы. Можно начать с мытья в душе, где следует использовать шампунь для глубокой очистки, избавляющий от пота и грязи. При этом температура воды должна быть от теплой до прохладной. После шампуня следует применить кондиционер, держите его на волосах до 5 минут и смывайте прохладной водой.

Многие люди используют эластичные ленты для волос, но это увеличивает их ломкость. Лучше распустить волосы после тренировок или применять мягкую резинку.

Также не рекомендуется сушить волосы феном. Он пересушивает не только волосы, но и кожу, а после него пряди будут сильно пушистыми и со временем потеряют блеск.