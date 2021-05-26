Белковая или углеводная диета: с какой лучше начать худеть
Чтобы начать худеть и достичь быстрого эффекта, налегайте на нежирные сорта курицы, рыбы, нежирные кисломолочные продукты, яйца и овощи, пишет Светлана Евсеева, Сегодня.
Белковая диета оказалась более эффективна для тех, кто впервые начал худеть, чем углеводная (гликемическая). Доказательства исследования опубликованы в медицинском журнале Nutrients.
Две группы добровольцев с ожирением и лишним весом, которые не дружили со спортом, "посадили" на диету. Одни 8 недель питались по белковому рациону, другие – по углеводному. Медики сравнили их показатели здоровья и массу тела в начале и в конце эксперимента. Оказалось, что белковая диета особенно эффективна: она быстрее "выгнала" жировые отложения, улучшила показатели липидного профиля и снизила уровень холестерина у добровольцев. При этом мышечная масса сохранилась.
Ученые отмечают, что на сегодняшний день исследований, сравнивающих эффективность белковых и гликемических диет практически нет. Теперь ситуация исправлена: если вы давно собирались начать худеть, но не знали, с чего начать, то обратите внимание на белковую диету.
Ее принцип таков:
- полностью исключить простые углеводы (сахар, мед, спелые фрукты, конфеты, выпечку и т.д.);
- белковая пища должна составлять 60 % ежедневного рациона;
- жиры можно есть только растительные, и то – в минимальных количествах;
- чтобы помочь пищеварению, белковые блюда разнообразят небольшим количеством несладких овощей и фруктов.
Белковая диета помогает быстро сбросить жир и снизить вес за короткое время. Но она не всем подходит, потому что питание не достаточно сбалансированное. Нельзя "садиться" на белковую диету:
- При проблемах с почками и печенью,
- Если есть подагра, диабет, проблемы со свертываемостью крови,
- Есть заболевания органов пищеварения, сердца и сосудов,
- В период беременности и лактации,
- Детям и подросткам.