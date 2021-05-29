Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

Глаженая рубашка – для многих признак интеллигентности и шика. Но иногда над одной вещью приходится возиться слишком долго, а результат все равно не радует, остаются заломы и складки. Это потому, что не все знают секрет, как правильно гладить рубашки, пишет Ольга Козачок, Сегодня.

В чем же заключается главная хитрость, как гладить рубашку? Зная ее, вы значительно ускорите этот процесс. Начинайте от меньшего к большему:

  1. Сначала погладьте манжеты и воротник.
  2. Затем перейдите к рукавам.
  3. После этого гладьте плечи.
  4. Настал черед полочек.
  5. Завершающий этап – спинка.

Объяснение очень простое: если вы сразу гладите большое полотно, то, перейдя на мелочи, рискуете смять только что отутюженную ткань. И придется все начинать сначала, исправляя заломы. А вот если наоборот – то проглаженные манжеты никак не помешают вам приводить в порядок полочки и спинку.

  • Читайте ярлык. Это поможет сориентироваться, на какую температуру раскалять утюг, чтобы не спалить вещь.
  • Осторожничайте. Нет ярлыка и гладите впервые? Подстрахуйтесь и попробуйте утюг на незаметной части одежды. Липнет – убавьте температуру.
  • Выворачивайте. Лучше гладить на изнанку, тогда вы убережете свою рубашку от возможного лоска, который иногда оставляет утюг. Да и швы прогладятся лучше.
  • Обходите застежки. Пуговицы, заклепки, а также декоративные нашивки и ярлыки могут расплавиться от высокой температуры, поэтому гладить их не стоит.
  • Скрутите валик. Если у вас нет подставки на гладильной доске, то вас очень выручит свернутая в несколько слоев плотная ткань, особенно в рукавах.
  • Сбрызгивайте. Влажная вещь отутюжится более качественно, чем сухая. А пар просто способен творить чудеса.

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