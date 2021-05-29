Как быстро погладить рубашку: маленький секрет

Глаженая рубашка – для многих признак интеллигентности и шика. Но иногда над одной вещью приходится возиться слишком долго, а результат все равно не радует, остаются заломы и складки. Это потому, что не все знают секрет, как правильно гладить рубашки, пишет Ольга Козачок, Сегодня.

В чем же заключается главная хитрость, как гладить рубашку? Зная ее, вы значительно ускорите этот процесс. Начинайте от меньшего к большему:

Сначала погладьте манжеты и воротник. Затем перейдите к рукавам. После этого гладьте плечи. Настал черед полочек. Завершающий этап – спинка.

Объяснение очень простое: если вы сразу гладите большое полотно, то, перейдя на мелочи, рискуете смять только что отутюженную ткань. И придется все начинать сначала, исправляя заломы. А вот если наоборот – то проглаженные манжеты никак не помешают вам приводить в порядок полочки и спинку.