Шампунь: как правильно выбрать

Ухоженные густые волосы — это не только привлекательная внешность, но и показатель здоровья человека. Поддерживать их здоровье помогает правильный регулярный уход. Самая большая сложность — это определить жирность кожи и волос при смешанном типе.

В таком варианте их состояние отличается. Кожа головы может быть жирная, а волосы сухими и поврежденными. Такие локоны выглядят тусклыми, не поддаются укладке и секутся на концах. На коже при этом образуется жирная перхоть.

Остальные типы можно определить по следующим признакам:

жирный — засаленная прикорневая зона, отсутствие объема, неопрятный вид (локоны выглядят грязными уже к вечеру после мытья);

сухой — кожа шелушится, волосы тусклые, ломкие, легко спутываются;

нормальный — пряди блестящие, объемные, легко укладываются.

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