Шампунь: как правильно выбрать
Ухоженные густые волосы — это не только привлекательная внешность, но и показатель здоровья человека. Поддерживать их здоровье помогает правильный регулярный уход. Самая большая сложность — это определить жирность кожи и волос при смешанном типе.
В таком варианте их состояние отличается. Кожа головы может быть жирная, а волосы сухими и поврежденными. Такие локоны выглядят тусклыми, не поддаются укладке и секутся на концах. На коже при этом образуется жирная перхоть.
Остальные типы можно определить по следующим признакам:
- жирный — засаленная прикорневая зона, отсутствие объема, неопрятный вид (локоны выглядят грязными уже к вечеру после мытья);
- сухой — кожа шелушится, волосы тусклые, ломкие, легко спутываются;
- нормальный — пряди блестящие, объемные, легко укладываются.
Какие же шампуни считаются лучшими для ухода за волосами
- Хорошие шампуни по мнению трихологов не содержат ПАВ и состоят из натуральных компонентов. Чем меньше в косметике консервантов и химии, тем лучше будут чувствовать себя ваши локоны. Самые популярные шампуни для волос полностью состоят из лекарственных трав и эфирных масел. Они не вредят локонам и снабжают их веществами, необходимыми для блеска и красоты. Старайтесь приобретать средства с натуральными моющими ингредиентами и органическими растительными экстрактами. Они обладают лечебным эффектом, не вредят коже и волосам.
- Шампунь должен соответствовать типу волос (сухие, жирные, смешанные). Внимательно читайте, что в него входит. Например, лучше не использовать варианты, где много поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые сильно сушат кожу. Уровень РН средства должен строго соответствовать кожному. Жирные пряди имеют показатель 6-7, нормальные — 5, сухие — 4.