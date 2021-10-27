Ваши дети не едят овощи: лайфхаки от диетолога

Вечная проблема родителей – дети категорически не едят овощи и исправить это совсем не получается. В этом деле важно подключить мастерство и фантазию и замаскировать, например, брокколи, кабачки или баклажаны в любимых детьми блюдах. А о том, как важны овощи в детском рационе и как приучать детей к овощам расскажет диетолог Валентина Яковлева, пишет Ирина Маслова , Сегодня.

Какие проблемы есть в питании современных детей?

"Половина рациона детей должны составлять овощи. А у нас уже давно закреплен "десертный" и "фастфудный" тип питания. Поэтому мы видим прогрессирующее ухудшение здоровья детей. Ребенок выбирает, а зачастую настойчиво требует сладости, чипсы, пиццу и при этом практически не ест полезные и нужные для его развития продукты. Пока ребенок получает больше, чем нужно сахара и "взрослых полуфабрикатов" – он будет нос воротить от нормальной еды. Но выход есть и он в ваших руках", – говорит Валентина Яковлева.

С чего начать приучать ребенка к нормальному питанию?

Первое, что нужно делать – постепенно (сразу никак не получится) уменьшать количество сладкого и корректировать рацион питания в сторону полезных продуктов. Второе – модель своего питания дети перенимают у своих родителей. Поэтому если родители будут сами есть больше овощей, то это обязательно отразится на питании их детей.

Как заставить детей есть овощи: лайфхаки