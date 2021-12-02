Как делать макияж глаз после 40 лет: советы визажиста

Если ваши любимые мерцающие тени или смоки айс уже не смотрятся на вас так, как в 20 и 30 лет, вовсе не значит что нужно отказаться от такого мейкапа. Просто внесите некоторые изменения в процесс нанесения макияжа глаз, пишет Юлия Ухина, Обозреватель.

Особенности макияжа глаз для женщин после 40 лет.

Мерцающие тени для век

Не стоит наносить мерцающие тени слишком высоко над складкой верхнего века. Таким образом вы неудачно подчеркиваете любую текстурированную кожу. Джейми Гринберг советует пользоваться данными тенями на тех участках, где есть меньше текстуры.

Instagram jamiemakeup

Хайлайтер на внутренних уголках глаз

Гринберг рекомендует выделять внутренние уголки глаз хайлайтером, как и скулы. Ей нравится эффект, который создает легкое мерцание в этой области глаз. К слову, блестящие тени в оттенке шампанского, нанесенные на внутренние уголки глаз – любимый мейкап секрет голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу.

Instagram yoshipotts

Различные оттенки для smoky eyes

Визажистка советует не ограничиваться темными оттенками теней для создания трендового макияжа smoky eyes. В идеале он может быть любого цвета, от лавандового до коричневого.

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Кошачий глаз

Чтобы создать такой макияж красиво и правильно, нужно иметь необходимые навыки.

"Мне за 40, и по мере того, как я становлюсь старше, мне просто приходится менять область нанесения подводки. Я рекомендую сначала нарисовать линию тенями, а потом нанести на нее жидкую подводку", – говорит Гринберг.

Также она рекомендует делать короткие стрелки, чтобы не привлекать лишнего внимания к текстуре кожи или линиям вокруг глаз.