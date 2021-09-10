Брутальная мужская стрижка в 2021: особенности стильной укладки

Бывали времена, когда мужчины категорически отказывались не только от длинных волос в принципе, но и от хоть сколько-нибудь креативного подхода в создании стрижки. «Мне покороче» – самый распространенный запрос в мужских парикмахерских советского времени, сообщает Salonsecret.

Особенности брутальных мужских стрижек

Короткая стрижка придает чертам мужественность и жесткость, если, конечно, такая стрижка подходит к конкретному типу лица. Но что если ежики и бобрики не ваш вариант, а брутальности в образе не хватает?

Брутальная стрижка – полная противоположность стрижке женственной и мягкой. В общем, если вы видите перед собой уверенного в себе мачо с огоньком в глазах, на голове у него, скорее всего, будет именно брутальная прическа. А это значит, что ее основными признаками можно назвать:

резкие перепады между длинами прядей;

выбритые фрагменты;

четкие очертания;

агрессивный стиль;

они легко вписываются и в деловой, и в спортивный стиль.

К недостаткам таких стрижек можно отнести, пожалуй, только одно: из-за сложной геометрии их нужно регулярно освежать, а это значит, что визиты к стилисту придется планировать не реже одного раза в месяц.

Кому подходят брутальные стрижки?

В необъятном каталоге брутальных мужских причесок практически всегда можно подобрать что-то, что подойдет именно вам. Есть, однако, несколько деталей, располагая которыми можно уверенно отправляться к стилисту даже без готового решения – оно найдется очень легко! Брутальная стрижка – идеальный вариант, если:

вы предпочитаете деловой или спортивный стиль в одежде;

у вас достаточно густые волосы;

у вас резкие черты лица – скулы, нос или подбородок;

вы готовы уделять время поддержанию стрижки.

Чтобы добавить прическе брутальности, можно выполнять укладку с зачесом назад или попросить стилиста выбрить висок.

Стильные укладки брутальной стрижки

Виды и правила брутального стайлинга разнообразны, но поначалу немного пугают. К счастью, современные мужские укладочные средства здорово облегчают процесс укладки.

Волосы назад

При достаточной длине прядей самым простым и эффектным решением будет зачес назад: такой прием откроет лицо, сделает акцент на глазах и скулах, придаст чертам мужественности.

Челка вперед

Для обладателей высокого лба и небольшого носа отличным решением будет зачес челки вперед: так вы гармонизируете пропорции лица и сделаете взгляд более жестким.

Ирокез

Желаете еще больше брутальности? Ирокез вам в помощь: он может быть как максимально эффектным, дерзким, так и сдержанным, но обязательно привлечет внимание девушек!

Брутальных мужских стрижек и укладок великое множество, и далеко не все из них рассчитаны на короткие волосы!