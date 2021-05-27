Зачем мужчине полное медицинское обследование

Но спасение утопающего — дело рук его самого. Признайся честно — сколько раз ты сам, по собственному желанию, ходил в больницу на медицинский осмотр? Или попадание в это учреждение по личной инициативе для тебя смерти подобно, сообщает Men's Life.

Большинство мужчин обращаются к врачу только тогда, когда что-то происходит, и причем — серьезное, а не «выскочил прыщик». Так может они поэтому и живут меньше? Женщины при появлении хоть малейшего намека не проблему со здоровьем в первых рядах бегут на обследование.

Если говорить серьезно, то каждому человеку необходимо проходит медицинское обследование организма — делать полный чекап. Ведь такой подход позволит предотвратить массу проблем в будущем, отследить негативные изменения в организме.

Зачем мужчине нужно регулярное медобследование

Коварные болезни могут длительное время «скрываться» в организме, развиваясь и набираясь твоих жизненных сил. До определенного времени они не вызывают жалоб. На сегодняшний день практически все лаборатории и клиники предлагают прохождение полного профилактического медицинского осмотра, которые разработаны специально для мужского пола. В такие обследования включают различные анализы.

Медики настоятельно рекомендуют по достижении 30-летнего возраста проходить наиболее важные обследования организма.

Анализ крови

Первый анализ, который нужно сдавать. Делают это утром, кровь сдают натощак. Очень важно до этого периода не курить и не пить алкоголь. Нужно сдать такие виды анализов на кровь:

общий анализ с лейкоцитарной формулой и скорость оседания эритроцитов (СОЭ);

развернутый биохимический анализ, который в обязательном порядке включает в себя следующие показатели: С-реактивный белок, калий-натрий-хлор, железо сыворотки, мочевина, креатинин, щелочная фосфаза, ЛДГ, фракции холестерина (липидограмма), ГГТ, АСТ, АЛТ, билирубин, общий белок. Мужчине старше 40 лет нужно сдать дополнительно анализ крови на мочевую кислоту, гомоцистеин, альфа-амилаза, белковые фракции, гликированный гемоглобин и глюкозу крови;

анализ на свертываемость крови или как его называют — коагулограмма (чем старше мужчина, тем важнее сдавать такой анализ);

анализ на свертываемость крови или как его называют — коагулограмма (чем старше мужчина, тем важнее сдавать такой анализ); обследование гормональной системы на свободный тестостерон (к слову, даже в молодом возрасте у мужчины может снижаться уровень тестостерона, а значит, возникнут сложности в интимной сфере. Мужчине за 40 необходимо сдавать анализы на гормон околощитовидных желез (паратгормон) и тиреотропный гормон (ТТГ);

маркеры заболевания предстательной железы и онкомаркеры (свободный и ПСА общий). Мужчине за 50 рекомендуют сдавать маркеры на онко болезни, такие как Cyfra 21-1, СА 72-4, СА 19-9, РЭА);

госпитальный комплекс анализов (на сифилис, гепатит С и В, ВИЧ).

Врачи применяют различные инструментальные методы обследования, в частности:

УЗИ брюшнины (делают натощак);

УЗИ предстательной железы;

УЗИ сосудов шеи и головы (брахиоцефальных сосудов), актуально для мужчин за 40-50 лет;

ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия — обследуют двенадцатиперстную кишку, желудок, пищевод);

эндоскопическое исследование толстой кишки либо колоноскопия после пятидесятилетнего возраста, делать надо 1 раз в 10 лет;

флюорографию, а еще лучше обзорную рентгенографию дыхательных органов;

Самостоятельные виды обследований для мужчины

Не все обследования обязательно делать в больнице, существуют и такие, которые ты можешь сделать дома. К примеру, приобретение тонометра и его регулярное применение покажет тебе, в норме ли давление, есть ли его скачки. В обязательном порядке нужно измерять артериальное давление при частых головных болях, слабости, головокружении, отечности. В современных моделях тонометров встроены функции измерения пульса, а в некоторых есть сигнал о нарушениях в ритме сердца. Нормальным считается показатель давления 120/70 мм рт.ст. Но здесь все индивидуально. Данный показатель средний, утвержденный ВОЗ.

Проверь обязательно глюкометром уровень глюкозы в крови. С помощью скарификатора нужно проколи палец и взять одну каплю крови натощак. Нормальным считается показатель глюкозы не больше 5,5 ммоль/литр. Если ты увидел цифру в пределах от 5,6 до 6,0 ммоль/литр, то это может сигнализировать о преддиабетном состоянии.

Диагностируют такую болезнь как сахарный диабет с показателя 6,1 ммоль/литр. Но не забывай о том, что у глюкометра существует погрешность до 10 % и если ты увидел гранично допустимую цифру — лучше обратить к лечащему врачу.