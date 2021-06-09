Самые модные тенденции освещения в 2021 году

Какие тенденции освещения 2021, которые позволят вашему интерьеру долгое время оставаться модным и стильным? О том, на что следует обратить внимание, и как правильно подобрать подходящие источники освещения для различных по функциональности помещений мы расскажем далее, сообщает Remontbp.

Когда речь заходит об освещении комнат, первое, на что мы обращаем внимание – это наличие оконных проёмов и, собственно, расположение самого помещения. Комнаты, которые выходят на северную сторону, как правило, нуждаются в дополнительных источниках света не только в вечернее или ночное время.

Из-за попадания минимального количества солнечного света, а также в зависимости от функционального предназначения, иногда в таких комнатах есть необходимость использовать подсветку даже днём.

Комнаты с расположением окон в южном направлении большее количество времени купаются в лучах солнца, поэтому в этом случае достаточно использовать искусственное освещение лишь в тёмное время суток.

Идеи, предложенные дизайнерами по выбору модных в 2021 году вариантов освещения приемлемы для любого бюджета и стилистики оформления.

Экологичность

Как вы понимаете, подобная тенденция означает, что в 2021 году в моде всевозможные природные материалы, к примеру, дерево, бамбук, стекло или различные ткани.

Поэтому при выборе осветительных приборов дизайнеры рекомендуют обратить внимание на изделия именно такого качества. Кроме того, в моде всё, что имеет отсылку к природе, например, торшер с листьями, бра с плафоном в виде распустившегося цветка или люстра из «веточек».

Простота форм

Рациональное использование пространства и минимализм, проявившие себя во многих направлениях, не могли не коснуться освещения.

Поэтому простота форм, лаконичность и отсутствие лишних деталей в люстрах либо светильниках в этом году на пике популярности. Базовые чёрный, белый и серый цвета в дизайне осветительных приборов можно назвать беспроигрышным вариантом. Если же вы желаете подчеркнуть близость к природе, всегда можно отдать предпочтение изделиям с деталями цвета мёда, песка, голубого неба или хвои.

Люстры в виде арт-объектов

Подобное предложение обязательно придётся по вкусу желающим дополнить интерьер той или иной комнаты необычным и приковывающим внимание предметом, который возьмёт на себя роль акцента и преобразит весь интерьер.

Это прекрасная возможность отступить от всех правил и создать неповторимую атмосферу.

Главное соблюсти баланс между дизайнерским изобретением и сдержанностью общего оформления.

Латунь

Всевозможные детали и вкрапления из латуни уже давно проявили себя с лучшей стороны в сантехнике, вазах, часах и других аксессуарах, поэтому дизайнеры с активностью применяют подобный сплав в дизайне осветительных приборов.

Такое дополнение на люстре или светильнике смотрится намного интересней любого металла и наполняет пространство теплом. Помимо этого, изделия из латуни – это всегда роскошно и дорого смотрится.

Светильники в виде шаров

Благодаря своей популярности, идея использовать в интерьере осветительные приборы в виде шаров успешно закрепилась в списке трендов для 2021 года.

Это удивительное и интересное предложение, с которым сейчас стремятся работать большинство дизайнеров.

Шары могут изготавливаться из прозрачных, полупрозрачных или полностью непрозрачных материалов. Очень красиво и оригинально смотрятся изделия из комбинированных материалов или прозрачные светильники с лампами круглой формы. Используются подобные «шары» в дизайне бра, люстр и других видов осветительных приборов.