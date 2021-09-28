Масло, которое помогает мужчине избавиться от облысения

Мощный природный продукт, эффективность которого доказали современные научные исследования. В Австрии его называют «чёрным золотом» за его превосходные вкусовые качества. Но главное «золото» этого масла кроется в большом количестве фитостеринов, которые помогают мужчине избавиться от облысения и сохранить здоровье, сообщает Infoniac.

Научные исследования, подтвердили пользу тыквенного масла для сердца и мочевого пузыря. Этот продукт богат антиоксидантами, витаминами А, Е и К, содержит микроэлемент селен и уже упомянутые фитостерины. Более подробно смотрите о тыквенном масле в данном видео.