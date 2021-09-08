Как быстро избавиться от синяков под глазами

Синяки под глазами могут появиться по разным причинам – от переутомления и недосыпания до элементарных слез. У многих людей так проявляет себя свойство тонкой кожи, сквозь которую с возрастом начинают все больше просвечивать сосуды, сообщает Сегодня.

Если после бессонной ночи вам предстоит бурный день, в течение которого нужно выглядеть свежо и красиво, есть надежное средство, которое достаточно быстро поможет вам избавиться от такой несимпатичной пигментации кожи под глазами.

Как избавиться от синяков под глазами всего за 20 минут: лайфхак

Вам понадобится: рисовая мука и миндальное масло. Рисовая мука оказывает осветляющее действие на кожу, а миндальное масло помогает ей лучше впитаться в проблемные зоны. Смешайте ингредиенты в равных пропорциях. Дайте смеси немного постоять, чтобы мука напиталась. Обмакните патчи в смесь и сделайте компресс на проблемные зоны под глазами. Подержите 10-15 минут и удалите компресс.

Имейте в виду, если причина ваших синяков кроется не в усталости или наследственности, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.