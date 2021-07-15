Модные идеи интерьера домашнего офиса: особенности 2021
Благодаря активному внедрению компьютерных технологий во все сферы человеческой жизни, такое понятие, как работа на дому, уже давно считается нормальным явлением, а сама занятость вне офиса становится популярной и востребованной, сообщает Remontbp.
Кроме того, вам больше не нужно тратить время на поездки, обеды и покупку вещей отвечающих всем правилам дресс кода. И самое главное, вам не придётся каждый день находить общий язык с коллегами.
Любое совещание или конференцию всегда можно провести в онлайн режиме.
Домашний офис: особенности
Помещение или место, отведённое под обустройства домашнего офиса, может быть ориентировано абсолютно на различные виды деятельности. И именно этот фактор можно назвать основополагающим, когда речь заходит о выборе дизайна домашнего офиса. При этом следует заранее продумать возможность использования офиса не только вами, но и другими членами семьи, что особенно актуально в случае частичной занятости.
Если ваш офис представляет собой уютное место с единственным стулом и компьютером в тихом уголке, то говорить о многофункциональности такого рабочего места очень сложно. Возможность реализовать себя здесь предоставляется только одному человеку. В случаях, когда под офис определена пусть даже и небольшая комната, в ней всегда можно поиграть с детьми в какие-либо обучающие игры.
Дизайн домашнего офиса, как правило, повторяет стилистику других комнат, а количество составляющих предметов интерьера во многом зависит от размеров рабочей зоны и предпочтений хозяев. И самое главное – вы должны позаботиться о достойном уровне освещения. Особенно, если речь идёт о рабочих местах, рядом с которыми отсутствуют оконные проёмы.
Обустройство домашнего офиса в свободной и нежилой комнате – это прекрасный вариант создать идеальный дизайн, отвечающий всем вашим потребностям и вкусам.
Но, к сожалению, не все могут похвастаться такой возможностью. И в этом случае можно позаимствовать часть площади в любом из имеющихся в вашем распоряжении помещений.
Некоторые идеи рассмотрим подробнее.
Домашний офис в гостиной
Так, как в гостиной комнате принято принимать гостей, да и большую часть времени в этом помещении проводят все члены семьи, то даже не стоит вести разговор об обустройстве в этой комнате габаритного рабочего места.
Зато можно создать миниатюрную версию офиса, с минимальным количеством предметов.
Выделяем приглянувшийся уголок оригинальными книжными полками и небольшим столом, который, кстати, может быть из серии «трансформеров» и при необходимости изменять свою конфигурацию. Заменяем стационарный компьютер ноутбуком и наслаждаемся полноценным рабочим местом.
Дизайн офиса на балконе
Подобная идея считается достаточно распространённой, ведь в последнее время очень модно увеличивать то или иное помещение путём присоединения балкона или лоджии к основной комнате.
В этом случае рабочая зона всегда будет иметь вид уютной и скрытой от глаз области.
Если же вы предпочитаете не перестраивать имеющуюся жилплощадь, то следует позаботиться о дополнительном утеплении будущего офиса, а также об обеспечение рабочей зоны необходимой мебелью и прочими деталями.
Мини-офис
Идея расположить офисную зону в кладовке или одной из ниш, на первый взгляд, кажется немного необычной.
Однако дизайнеры утверждают, что подобное предложение совсем не лишено смысла, а после реализации вполне оправдывает своё предназначение.
Офис на подоконнике
В случаях, когда нехватка жилого пространства находится в одной плоскости с потребностью в организации рабочего пространства, решение обустроить офис на подоконнике можно назвать достаточно привлекательной идеей.
Подоконник в этом случае можно использовать вместо рабочего стола, на котором разместятся ноутбук, необходимая канцелярия или набор игл и швейная машинка.