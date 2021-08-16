Ароматное домашнее какао: как приготовить вкусный напиток
Какао - известный и многими любимый напиток. Этот ароматный, в меру сладкий напиток будет очень кстати при плохом настроении, сообщает УНИАН.
Прежде всего для приготовления напитка нужен качественный какао-порошок, который не содержит в своем составе сахар либо другие добавки. Готовят какао на основе молока или воды, поэтому в результате получается разный вкус.
Какао с молоком
- Молоко - 1 л
- Сахар - 3 ст. л.
- Какао-порошок - 2 ст. л.
Налить молоко в кастрюльку, положить на плиту.
Какао-порошок просеять через сито, добавить сахар и перемешать.
В смесь сахара с какао добавить немного теплого молока, хорошо перемешать. Затем влить эту смесь в молоко.
Довести молоко до кипения, снять с плиты и можно разливать по чашкам.
Какао на воде
- Какао-порошок - 2 ч. л.
- Сахар - 2 ч. л. (по вкусу)
- Вода - 1 ст.
Какао растворить в горячей воде. Вода должна быть только вскипевшей, тогда во время растворения не будут образовываться комочки.
По желанию в готовый напиток можно добавить немного сливок, молока, сгущенного молока, маршмэллоу или натертого шоколада.
Какао на сгущенном молоке
- Какао-порошок - 1 ст. л.
- Сгущенное молоко - 3-4 ст. л.
- Молоко или вода - 200 мл
Какао растворить в двух ложках воды или молока. Добавить сгущенку, отправить на огонь и перемешать. Затем влить остальное молоко (воду) и довести до кипения.
У такого напитка особый слегка карамельный привкус.
Какао с корицей
- Молоко - 1 ст.
- Какао-порошок - 1,5-2 ч. л.
- Сахар - 1 ч. л.
- Корица - 1 палочка
- Корица молотая
- Сливки взбитые
Подогреть на медленном огне молоко с палочкой корицы и сахаром. Добавить какао, перемешать.
Убрать коричную палочку, перелить напиток в стакан. Сверху украсить какао "шапкой" взбитых сливок и щепоткой молотой корицы.