Ароматное домашнее какао: как приготовить вкусный напиток

Какао - известный и многими любимый напиток. Этот ароматный, в меру сладкий напиток будет очень кстати при плохом настроении, сообщает УНИАН.

Прежде всего для приготовления напитка нужен качественный какао-порошок, который не содержит в своем составе сахар либо другие добавки. Готовят какао на основе молока или воды, поэтому в результате получается разный вкус.

Какао с молоком

Молоко - 1 л

Сахар - 3 ст. л.

Какао-порошок - 2 ст. л.

Налить молоко в кастрюльку, положить на плиту.

Какао-порошок просеять через сито, добавить сахар и перемешать.

В смесь сахара с какао добавить немного теплого молока, хорошо перемешать. Затем влить эту смесь в молоко.

Довести молоко до кипения, снять с плиты и можно разливать по чашкам.

Какао на воде

Какао-порошок - 2 ч. л.

Сахар - 2 ч. л. (по вкусу)

Вода - 1 ст.

Какао растворить в горячей воде. Вода должна быть только вскипевшей, тогда во время растворения не будут образовываться комочки.

По желанию в готовый напиток можно добавить немного сливок, молока, сгущенного молока, маршмэллоу или натертого шоколада.

Какао на сгущенном молоке

Какао-порошок - 1 ст. л.

Сгущенное молоко - 3-4 ст. л.

Молоко или вода - 200 мл

Какао растворить в двух ложках воды или молока. Добавить сгущенку, отправить на огонь и перемешать. Затем влить остальное молоко (воду) и довести до кипения.

У такого напитка особый слегка карамельный привкус.

Какао с корицей

Молоко - 1 ст.

Какао-порошок - 1,5-2 ч. л.

Сахар - 1 ч. л.

Корица - 1 палочка

Корица молотая

Сливки взбитые

Подогреть на медленном огне молоко с палочкой корицы и сахаром. Добавить какао, перемешать.

Убрать коричную палочку, перелить напиток в стакан. Сверху украсить какао "шапкой" взбитых сливок и щепоткой молотой корицы.