Удивительный состав масло жожоба

Масло жожоба считается базовым. Его применяют для ухода за кожей и волос в чистом виде или в составе косметики. Можно также соединять его с эфирными маслами, которые из-за высокой концентрации активных компонентов не используются самостоятельно, сообщает Siberianhealth.

Состав масла жожоба уникален, что делает его конкурентоспособным среди аналогов. В нем много витамина E, способного подавлять воспалительные и регенерирующие процессы. Токоферол также обеспечивает молодость и свежесть кожного покрова. Такой же эффект дают церамиды, отвечающие за увлажнение эпидермиса, и протеины, делающие кожу упругой и эластичной.

В жожоба есть жирные кислоты, активизирующие в кожном покрове процесс регенерации и защищающие его от вредных внешних факторов. Жирные спирты нормализуют кровообращение, что благотворно влияет на питание клеток.

Жожоба подходит для всех типов кожи. Но особенно для сухой, а также обезвоженной, шелушащейся, обветренной. Масло питает и увлажняет, снимает воспаление и раздражение, снижает чувствительность и придает коже свежий и ухоженный вид.