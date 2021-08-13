Как открыть устрицу за одну минуту

У любителей устриц могут быть сложности, как до нее добраться сквозь толстую ракушку. При этом не пораниться об острые края, не порезаться ножом, не накрошить осколки в деликатес и не разбрызгать вокруг сок, сообщает Сегодня.

Если вы решили попробовать этот деликатес не в ресторане, а дома, мы поделимся с вами простым способом, как быстро и безопасно для себя и окружающих можно открыть раковину устрицы.