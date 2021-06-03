Почему от контакта с холодом начинают болеть зубы

Представители науки считают, что в первую очередь к холоду чувствительны зубы с проблемной эмалью или кариесом. После контакта с холодной едой или питьем возникают болевые ощущения, сообщает Men's Life.

Ученые считают, что боль вызывают одонтобласты, которые находятся между пульпой и дентином. Столбчатые клетки функционируют, как датчик температуры, реагируя на холод. Также они содержат белок TRCP 5.

При воздействии низкой температуры клетки с помощью нервных окончаний подают сигнал в головной мозг, что и вызывает болевые ощущения. Таким способом организм пытается защитить зубы от деструктивного фактора.

Для облегчения состояния рекомендуется использовать гвоздичное масло. Это проверенный столетиями метод от зубной боли. Положительный эффект достигается за счет блокировки белка TRCP 5. Его блокирует эвгенол.

Болевые ощущения, несмотря на дискомфорт, нужны организму, так как они предупреждают об опасности для здоровья и жизни. Применение обезболивающих средств, чтобы унять боль, оправдано. Однако разработка средств, заглушающих предупреждающие сигналы организма, небезопасна для здоровья.