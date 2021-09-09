Что нужно знать об опасных трансжирах в еде

Трансжиры – это вещества, которые содержатся в огромном количестве продуктов, которые мы едим. И во всем мире люди борются либо за их запрет, либо хотя бы за ограниченное их использование, сообщает Здоровый образ.

Во многих странах мира законодательно установили предел – 2% жиров могут приходиться на трансжиры, не более того. Хотя, конечно же, безопасных объемов трансжиров нет. Их вред заключается в их влиянии на наш метаболизм. Они провоцируют сердечно-сосудистые проявления и вызывают ожирение. Дешевизна, привлекательный вид, увеличенный срок годности – это все те причины, по которым производители по-прежнему их используют в еде. В данном видео подробно о том, как влияют на наш организм трансжиры, в каких продуктах они скрытно содержатся и что необходимо знать, чтобы себя обезопасить.