Как магнитные бури влияют на человека

Многим знакомо чувство слабости после пробуждения: болит и кружиться голова, сил абсолютно нет, настроение упадническое.

Часто виной такого состояния могут быть магнитные бури, которые оказывают сильное влияние на организм человека. Поэтому нужно знать как от них уберечься, чтобы всегда быть бодрым и чувствовать прилив сил.

Что же известно о магнитных бурях?

Магнитные бури - это взаимодействие Земли с солнечным ветром посредством магнитосферы. Длятся они от 2-3 часов до нескольких суток.

Влияние магнитных бурь на человека

Первое, что происходит - это скачки артериального давления, которые спровоцированы повышение тромбоцитов в крови. Происходят сбои в работе всех остальных органов, принося дискомфорт человеку. Также появляется сонливость, усталость, депрессивное состояние, апатия, раздраженность. Есть риск повышенного травматизма, глазных заболеваний, преждевременных родов.

Кто склонен к магнитным бурям?

Люди, которые страдают на сердечно-сосудистые болезни, патологии дыхательных органов, болезни центральной нервной системы.

Как облегчить свое состояние во время магнитных бурь?

Прежде всего нужно следить за прогнозом ученых о магнитных бурям, чтобы сразу подготовиться. Если есть какие-то хронические заболевания, то нужно всегда рядом держать лекарства. Не перегружать организм: отказаться от жареного, соленого, жирного и алкоголя, ограничить сильные физические нагрузки. Чаще проветривайте помещение и гуляйте на свежем воздухе.