Ранняя седина: в чем причины

Седина — одна из глобальных проблем женской половины населения, однако некоторые мужчины также не меньше комплексуют по этому поводу. Появление седых волос в молодом возрасте влечет за собой не только ухудшение эстетического вида, но и может свидетельствовать о многих нарушениях работы внутренних органов, сообщает Хочу.

Среди возможных провоцирующих факторов следует отметить следующие:

Дефицит сигнального белка в клетках, вырабатывающих меланин, который регулирует количество пигментов обоих видов.

Ранее поседение близких родственников.

Дисфункция нервной системы, эндокринных органов, гипофиза.

Дефицит тирозина, который содержится в белках, витаминах.

Гиперинсоляция, то есть избыточное воздействие солнца на волосы.

Анемия (снижение гемоглобина, количества эритроцитов).

Длительное переутомление как умственное, эмоциональное, так и физическое.

Витилиго, когда нарушается процесс пигментации кожных покровов.

Иногда резкое появление седых волос (целой пряди или определенного участка головы) наблюдается после сильного стресса, испуга. Это обусловлено резким выбросом большого количества адреналина, спазмом кровеносных сосудов и, как следствие, расстройством питания волосяных фолликул. Последние могут погибнуть, а волос выпасть, однако новый волосок будет расти уже седым. Причем на фоне стресса седые волосы могут не пострадать, а окрашенные выпасть.

У молодых людей седина может появляться в результате белкового дефицита, низкого количества аминокислот, питательных веществ, сбоя синтеза пигмента. У женщин причины могут быть такими:

Похудение путем строгих диет, которые лишают молодой организм ценных витаминов, минералов, аминокислот.

Длительные, обильные менструации, которые ведут к анемии.

Беременность, когда организм женщины испытывает дефицит полезных веществ.

Роды, как сильный стресс для организма, с последующей лактацией и потерей питательных веществ с грудным молоком.

Остеопороз.

Хронические инфекционные заболевания, угнетающие иммунную систему.

Менопауза и связанные с ней гормональные нарушения, нестабильность психоэмоционального состояния.

Атеросклеротическое поражение кровеносных сосудов.

Расстройства метаболизма.

К сожалению, длительный стресс приводит к синтезу нейропептидов, нарушающих связь между меланином и белками. Даже после стабилизации психоэмоционального состояния, волос не может вернуть свой натуральный оттенок.