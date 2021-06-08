Три основные ошибки при покупке нового телефона

Покупая новый смартфон все мы хотим получить действительно качественный телефон и избежать лишних затрат. Сейчас мы назовем 3 основные ошибки, которые чаще всего допускают потребители при покупке нового телефона, сообщает ITech.

Первая ошибка - покупка телефона в ненадежных или сомнительных местах. Это могут быть даже уличные магазинчики или киоски в переходах. Обычно в таких местах вы не сможете приобрести оригинальный телефон, в большинстве случаев это будет реплика. И получить гарантию в таких местах шансов мало, так как документов, скорее всего, в них нет. Также вы можете столкнуться с покупкой краденого телефона, который выдают за новый. А здесь уже могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Вторая ошибка - покупка телефона по совету продавца. Довольно часто бывает такое, что вы приходите за одной моделью, а идете с покупкой другой. Не стоит полностью полагаться на мнение консультантов, поскольку они могут быть некомпетентны в данном вопросе или недобросовестными и продать вам телефон с дефектами или старую модель. При этом цена будет высокой.

Третья ошибка - покупка телефона с витрины. Это также не очень хорошая идея, так как такое устройство все время находится в рабочем режиме, им пользуются посетители магазина, то есть назвать его новым становится трудно. Такие телефоны также могут быть с дефектами, так как не все покупатели относятся к витринным вариантам с осторожностью.

На основе этих правил можно сформировать основную рекомендацию по покупке действительно качественного устройства, и она будет заключаться в покупке гаджетов только в специализированных магазинах. Также рекомендуется проверять внешний вид телефона, его комплектацию, документы и гарантийный талон.