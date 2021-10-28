Полезные свойства корня алтея для здоровья

Корень алтея имеет в составе растительную слизь и ценные вещества (аспарагин, бетаин, пектиновые соединения). Он оказывает смягчающий, отхаркивающий, противовоспалительный эффект, сообщает Econet.

Корень алтея традиционно применяется для лечения кашля, боли в горле, сложностей с лактацией, ухода за кожей. Хотя растение пока изучено недостаточно, преимущества корня алтея связаны с наличием в нем липкой вязкой субстанции (слизи). Растительная слизь издавна использовалась в терапии внешних и внутренних воспалений.

Растительная слизь обволакивает слизистые оболочки и предохраняет их от раздражения. В итоге уменьшается воспаление. Данная слизь корня алтея оказывает успокаивающий эффект на систему пищеварения, что известно как целительное средство при язве и изжоге.

Его используют в мазях и припарках, при дерматологических недугах (инфекция волосяного фолликула, экзема, дерматит).

Экстракт корня растения имеет в составе растительные соединения, заживляющие раны. Мазь, включающая 15% слизи цветков этого растения, ускоряет заживление ран аналогично специальным медикаментозным препаратам. Мазь, включающая 1% алтея, облегчает течение атопического дерматита у детей.

Экстракт цветков алтея помогает снизить показатель липопротеинов высокой плотности, воспаление и формирование тромбоцитов.