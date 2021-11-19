Полезны ли для организма субпродукты

Субпродукты. Как часто мы думаем, что это отличный продукт. Во-первых, цена, во-вторых, из печени, сердечек и желудочков можно приготовить уйму вкусного. Но есть предположение, что мало кто задумывался, насколько опасными могут быть субпродукты, а некоторые из них – нельзя есть категорически, сообщает Сегодня.

Как, к примеру, и ряд продуктов, в которых содержатся опасные металлы. Вместе с диетологом Натальей Кивой разберемся с субпродуктами подробней.

Чем опасны субпродукты?

"Субпродукты – это фильтры, накапливающие вредные вещества, такие как свинец, ртуть, кадмий и другие яды и токсины. А также, большое количество холестерина. Что может привести к образованию холестериновых бляшек и закупорке сосудов. Особенно подвержены этому люди пожилого возраста, с недостаточным обменом веществ. Теперь о каждом субпродукте подробней" , – говорит Наталья Кива.

Самые опасные субпродукты:

Свиная, говяжья печень

Кроме холестерина, опасна еще и наличием пуриновой кислоты, которая стимулирует синтез мочевой кислоты в организме, что в конечном итоге приводит к развитию подагры.

Куриная печень

Содержит протеины, которые вызывают аллергические реакции, особенно у маленьких детей. А также противопоказана людям с хроническими заболеваниями почек.

Даже если и разрешается употребление печени, то не более 100 г женщинам и 150 г мужчинам, и не более 2-х раз в месяц.

Чистые субпродукты:

Чистыми субпродуктами, рекомендуемыми к употреблению в пищу, являются: сердце, язык и желудочки птицы. Рекомендуется включать в рацион питания детей, беременных женщин, больных анемией.

Язык говяжий и телячий содержат:

медь

железо

цинк

витамины группы В

полезные белки

Сердце

Это самый чистый и безопасный субпродукт. В нем есть: