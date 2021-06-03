Когда есть - до или после тренировки: важные моменты

Бывшая жена украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер Марина Боржемская, которая объяснила, когда лучше всего кушать - до или после тренировки, сообщает Телеграф.

Сразу перед тренировкой лучше отказаться от пищи, так как активность пищеварительных органов будет отвлекать от физической активности. Но нельзя тренироваться на пустой желудок. Это значит, что в течение 8 часов нужно поесть.

Метаболизм активируется, и тогда обменные процессы будут идти быстрее. Следите за нормой калорий и не отступайте от нее. Если питание будет ущербным, организм приостановит скорость обмена веществ, чтобы восстановить баланс энергозатрат и компенсировать недостаток потребления.