Утренние привычки, которые помогут вам похудеть

Похудение – процесс сложный, требующий терпения и силы воли. Но для того, чтобы избавиться от лишних килограмм, необязательно отказываться от привычного образа жизни или соблюдать жесткую диету. Эксперты назвали несколько утренних привычек, которые помогут вам вернуться в форму, сообщает Комментарии.

Завтрак должен быть с повышенным содержанием белка

В первую очередь, не пропускайте завтраки. Утренний прием пищи должен быть сытным, чтобы вы получили заряд бодрости и энергии. А для этого обогатите его белком, который способствует снижению веса за счет понижения уровня грелина — пептидного гормона. Итак, яйца, орехи, творог, семена чиа и греческий йогурт — отличный вариант завтрака.

Пейте больше воды

Не забывайте контролировать свой водный баланс. Даже если вам кажется, что вы пьете достаточно воды, все равно увеличьте количество — и пейте больше. Если выпить стакан или два до завтрака, то процесс похудения будет запущен из самого утра. Вода снижает аппетит и увеличивает количество сжигаемых калорий. Согласно одному из исследований, 500 мл воды уменьшают потребление калорий за завтраком на 13%.

Начните взвешиваться

Каждое утро вставайте на весы — такая привычка поможет вам увеличить самоконтроль и свою мотивацию. А в случае положительного результата будет вызывать желание быстрее двигаться к своей цели.

Заведите дневник питания

Если не можете вспомнить, что ели за день или вам кажется, что помните все — дневник питания откроет вам глаза. Учитывайте все, что было съедено — и обязательно узнаете о себе и своем режиме питания много нового, а желание съесть что-то лишнее отпадет, само собой.