Как сахар влияет на память детей

Американские ученые провели исследование и выяснили, что чрезмерное употребление сахара ухудшает память у детей, сообщает ScienceDaily.

Эксперимент проводился на лабораторных мышах, но ученые заявили, что результаты исследования применимы и к людям, особенно к детям.

В ходе исследования мышей разделили на две группы. Животные из первой группы регулярно употребляли сладкие напитки, а во второй – плацебо. В последствие у мышей из первой группы выявили нарушения функции гиппокампа — области мозга, отвечающей за память.

Причиной ухудшения памяти стало повышенное количество бактерий Parabacteroides в кишечнике животных из-за регулярного употребления сахара.

Ученые настоятельно рекомендуют родителям уменьшить количество добавленного сахара в рационе детей, заменив сладости фруктами.