Сухофрукты: что нужно помнить перед употреблением

Известный украинский диетолог Светлана Фус, объяснила, в чем заключается польза сухофруктов, а также обратила внимание на вред покупных высушенных плодов, сообщает Телеграф.

Консультант по питанию отметила, что сухофрукты являются хорошим источником минералов, некоторых витаминов, пищевых волокон, глюкозы и фруктозы. Особенно полезны они в пост.

Но потребляя их нужно помнить о следующем:⁣⁣⠀

Сухофрукты, которые выглядят блестящими или жирными, могут быть покрыты растительным маслом (как правило, дешевым) или вываренными в сахарном сиропе.⁣⁣⠀

Их могут обрабатывать двуокисью серы (Е220), для увеличения срока хранения. У людей, особенно чувствительных к этому соединению серы. Могут возникать проблемы с желудочно-кишечным трактом, головные боли, приступы бронхиальной астмы и др.⁣⁣⠀

В сухофруктах содержится большое количество простых углеводов - глюкозы и фруктозы. Употребляя сухофрукты, помните, что они более чем на 50-60% состоят из простых углеводов. Иначе говоря, сухофрукты более правильно считать сладостями.⁣⁣⠀

Важно сказать, что при сушке количество витамина С сильно уменьшается.⁣⁣⠀

Пользу для здоровья несут антиоксиданты-антоцианины, каротиноиды, феноловые соединения. И большая часть этих фитохимических веществ, содержащихся в них сохранена после высушивания. Они помогают организму повышать иммунитет и бороться с различными воспалениями.⁣⁣⠀Много их в темных плодах инжира и чернослива, в финиках. К тому же, чернослив хорошее слабительное средство. Двух-трех сушеных слив достаточно для стимуляции работы кишечника.⁣⁣⠀

Если вы покупаете сухофрукты, а не делаете самостоятельно, сначала обдать кипятком и замочить их на 10-15 мин в теплой воде, а затем промыть. Этим вы обезопасите себя от возможных вредных веществ. Кроме того, слишком сухие плоды тяжелы для пищеварения. Высушенные фрукты содержат до 20% воды (в свежих фруктах содержание воды составляет 80-90%)⁣⁣.

⠀Одним словом, сухофрукты - это полезное лакомство, которое удовлетворяет потребность в сладком и помогает укреплять наш организм. Поэтому важно соблюдать меру, есть любимые сухофрукты в умеренном количестве. Так вы получите пользу и удовольствие и не навредите своему организму.⁣⁣

Фус добавляет, для того, чтобы не переусердствовать в употреблении простых углеводов, нужно помнить - дневная норма сухофруктов - это: