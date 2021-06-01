Желтые бананы и зеленые: какие полезны для здоровья

Специалисты объяснили, что бананы (прежде всего, очень спелые и сладкие) является щедрым источником фруктозы. Ее обилие в рационе может способствовать метаболическим нарушениям и их опасным последствиям в виде полноты, ожирение печени, высокого риска диабета. Если необходимо худеть или строго следить за весом, лучше есть зеленые бананы, считают нутрициолог, сообщает Ukr.media.

В идеале нужно есть не более 300 мг фруктозы в день. Таким образом, употреблять сладкие и спелые бананы (то есть желтые) нужно умеренно - лучше в первой половине дня. Тем, кто старательно сбрасывает вес, эксперты советуют есть не желтые, а зеленые плоды.

В желтых - больше сахара, в зеленых - клетчатки. Специалисты также добавили, что бананы с желтой и зеленой кожурой отличаются содержанием витаминов и полезных организму веществ.